Regeni, la tutor di Cambridge ai pm: «Tema ricerca fu una scelta di Giulio»

L'argomento della ricerca al Cairo fu una libera scelta di Giulio Regeni. È quanto sarebbe stato ribadito dalla tutor dell'Università di Cambridge, Maha Mahfouz Abdel Rahman, che aveva seguito Giulio Regeni nella sua ricerca al Cairo. La professoressa è sentita dal pm Sergio Colaiocco, in trasferta a Cambridge, assistito dagli uomini del Ros e dello Sco e in collaborazione con le autorità del Regno Unito e gli investigatori del Cambridgeshire.



In una nota diffusa dalla Procura di Roma si spiega che «grazie alla piena e fattiva collaborazione con le autorità del Regno Unito gli investigatori del Cambridgeshire ed italiani hanno proceduto ad effettuare le attività di indagine richieste dall'autorità giudiziaria italiana nell'ordine europeo di investigazione dell'ottobre scorso». Nella nota si spiega inoltre che «la professoressa Maha Abdel Rahman ha accettato di rispondere a tutte le domande poste dagli investigatori inglesi, confermando le dichiarazioni già precedentemente rese».

Mercoledì 10 Gennaio 2018



