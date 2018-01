Regeni, perquisita casa e ufficio della prof di Cambridge: sequestrati pc, cellulare e hard disk

Perquisiti l’ufficio e l’abitazione della professoressa dell’Università di Cambridge, Maha Abdel Rahman, tutor del ricercatore rapito, torturato e ucciso al Cairo (nel febbraio del 2016) Giulio Regeni. Gli inquirenti della Procura di Roma che indagano sulla morte del ricercatore hanno acquisito pc, pen-drive, hard disk e cellulare.La perquisizione è stata effettuata dopo l’audizione della docente svolta dal pm Sergio Colaiocco affiancato dagli uomini del Ros e dello Sco e in collaborazione con le autorità del Regno Unito. «I supporti informatici e i documenti acquisiti - spiegano dalla Procura di Roma - saranno utili a fare definitiva chiarezza, in modo univoco ed oggettivo, sul ruolo della professoressa nei fatti di indagine». La docente, a quanto si apprende, resta persona informata sui fatti.La polizia locale intanto nelle ultime settimane, così come richiesto in rogatoria, anche grazie alla disponibilità dell’Università, sta procedendo all’identificazione e all’ascolto degli studenti che prima di Regeni si erano recati per motivi di studio in Egitto.