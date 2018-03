Usa, filma la rissa tra studenti ma non interviene: professore sospeso

Un insegnante negli Stati Uniti è stato sospeso dopo aver filmato una rissa tra due studenti, invece di dividere la coppia in lotta. Le riprese fatte dal telefono di un altro studente mostrano due ragazzi che si azzuffano in classe alla McKinney High School in Texas.





La telecamera riprende la rissa ma a un certo punto si gira per inquadrare un insegnante, intento anch'egli a riprendere la scena con il proprio smartphone. "Persino gli insegnanti registrano le risse ... solo al McKinney High", si legge in sovraimpressione sul video, che è stato caricato su Snapchat e in seguito su Twitter, dove è stato condiviso migliaia di volte.



Il distretto scolastico McKinney ha confermato che l'insegnante è stato sospeso venerdì: "L'insegnante è stato immediatamente messo in congedo amministrativo in attesa dell'esito delle indagini", ha dichiaratoto in una nota il portavoce del McKinney ISD, Cody Cunningham. Il video ha scatenato un dibattito tra studenti e genitori su ciò che un insegnante dovrebbe fare in una situazione del genere. Anche gli studenti protagonisti della rissa sono stati puniti.

Sabato 3 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:37



© RIPRODUZIONE RISERVATA