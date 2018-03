Medio Oriente, Kate e Willian in missione: storica visita, anche nei Territori Palestinesi

Kate e William in missione in Israele, dopo il parto del terzogenito. Il principe, secondo nella linea di successione al trono britannico, e la sua consorte compiranno in estate una visita «in Israele, Giordania e nei Territori Palestinesi occupati». Lo si legge sul profilo twitter di Kensington Palace, con l'espressione «Occupied Palestinian Territories» scritta a chiare lettere. I duchi di Cambridge fanno sapere che la visita si svolge in seguito a «una richiesta del governo di Sua Maestà accolta dalle autorità israeliane, giordane e palestinesi». Si tratta della prima visita reale in Israele da quando il principe Carlo, padre di William ed erede al trono, partecipò oltre 20 anni fa ai funerali dell'allora premier laburista Yitzhak Rabin.

Fonti di Kensington Palace hanno definito a loro volta «storica» la «visita ufficiale» di William e Kate in Medio Oriente. I dettagli e le date precise saranno resi noti in un secondo momento, hanno quindi puntualizzato. Il palazzo non considera tuttavia questa come la prima visita reale in Israele - contando evidentemente tra i precedenti quella del principe Carlo, sebbene in occasione di un evento eccezionale legato all'assassino e ai funerali di Rabin - mentre sottolinea come una novità assoluta proprio la tappa nei Territori Palestinesi, a quanto riferisce l'agenzia Pa. La Gran Bretagna e la sua corona furono titolari del mandato sulla Palestina - incluso il territorio su cui sarebbe poi nato lo Stato d'Israele - dal 1920 al 1948.