Harry e Meghan a Edimburgo: e lei sceglie il cappotto scozzese

Meghan Markle ha scelto un cappotto a tema, per arrivare ad Edimburgo con il principe Harry. Sorrisi e saluti tra la folla per i futuri sposi, oggi alla loro prima visita ufficiale nella capitale della Scozia. La coppia si è intrattenuta per diversi minuti a scambiare battute e farsi fotografare dalla gente sulla Esplanade, dinanzi al celebre castello della città. Poi ha assistito alla cerimonia della salva di cannone sparata dall'altrettanto famoso One ÒClock Gun. Entrambi sono apparsi rilassati e a loro agio e molti hanno notato il cappotto di Burberry indossato da lei, intessuto nel più classico dei disegni a quadri scozzese.

Si tratta della quarta tappa di un giro di visite nel Regno - dopo quelle a Nottingham (Midlands inglesi), a Brixton (sud di Londra) e a Cardiff (Galles) - avviato con l'annuncio del fidanzamento ufficiale a novembre e prima del matrimonio fissato per il 19 maggio nel castello di Windsor.