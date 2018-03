Harry e Meghan Markle, le Spice Girls riunite per le nozze reali

Spice Girls riunite per il matrimonio di Harry e Meghan il 19 maggio. Il principe, a 13 anni, parlò del giorno in cui incontrò le Spice come del più bello della sua vita. Chi allora meglio delle fantastiche cinque per esibirsi alle nozze?



Mel B ha lasciato intendere in una intervista che la band si riunirà per il matrimonio reale, confermando che le Spice dovranno partecipare. La Spice ha spiegato di aver ricevuto un invito «adeguato».



Si avvicinano sempre più le nozze. Tanto che Meghan ha deciso anche di battezzarsi. Sarà l'arcivescovo di Canterbury, capo della Chiesa anglicana, ad officiare il rito del battesimo della fidanzata del principe Harry. A rivelarlo è il Sunday Times, secondo il quale la cerimonia privata potrebbe aver luogo la prossima settimana in una cappella all'interno di Kensington Palace, luogo di residenza londinese della coppia.



Intanto, arriva la conferma che il governo britannico vuole concedere ai pub di restare aperti due ore in più nel fine settimana delle nozze tra il principe Harry e Meghan, quello del 19 maggio. «Il matrimonio reale è un momento di festa nazionale alla quale tutti dovrebbero poter partecipare», ha reso noto il ministero del'Interno: pub ed altri locali autorizzati alla vendita di bevande alcoliche potranno farlo per due ore in più a partire dalle 23 il 18 e 19 maggio.





