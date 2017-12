Phoenix, mamma e i suoi due bimbi di 11 anni e 10 mesi uccisi il giorno di Natale

Una madre e i suoi due figli - uno di appena 10 mesi - sono stati uccisi a Natale, in un caso di violenza domestica, in un complesso residenziale di Phoenix. Il sospettato è stato arrestato senza essere ferito, nonostante avesse sparato contro gli agenti dopo una lunga trattativa per la resa.



La donna uccisa e il sospetto « avevano questi due bambini in comune » , ha detto Jonathan Howard, portavoce del dipartimento di polizia di Phoenix, aggiungendo che la polizia sta ancora lavorando per determinare la natura della loro relazione. L'altro bambino che è stato ucciso aveva 11 anni.

Martedì 26 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2017 08:12



