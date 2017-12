Perù, proteste e scontri a Lima dopo la grazia all'ex presidente Fujimori

Scontri e proteste a Lima nel giorno di Natale dopo la grazia concessa all'ex presidente Alberto Fujimori. La polizia, riferisce la Bbc, ha fatto ricorso a gas lacrimogeni per disperdere la folla. Il presidente Pedro Pablo Kuczynski ha deciso di concedere la grazia per motivi di salute, dicendo che non poteva «permettere a Alberto Fujimori di morire in prigione». L'ex presidente peruviano, 79 anni, sta scontando 25 anni per violazione dei diritti umani, corruzione e sostegno alle squadre della morte.



Migliaia di persone sono scese in piazza a Lima per protestare. «No alla grazia», hanno urlato i dimostranti nel secondo giorno di proteste iniziate alla vigilia di Natale. La folla ha cercato di raggiungere l'ospedale dove Fujimori è ricoverato da sabato per un abbassamento della pressione, ma è stata bloccata dalla polizia.



L'attuale presidente Kuczynski ha giustificato il gesto di clemenza sostenendo che il governo autoritario di Fujimori negli anni Novanta ha contribuito al progresso del Paese. Kuczynski ha quindi negato di aver concesso la grazia come parte di un accordo per evitare l'impeachment, chiesto dall'opposizione per la vicenda riguardante i pagamenti illegali ricevuti dal gigante edile brasiliano Odebrecht.



Fujimori in Perù è una figura molto divisiva: per una parte del paese è un corrotto dittatore, ma un'altra parte lo considera invece il presidente che ha messo fine a una grave crisi economica e sconfitto le sinistre durante il decennio degli anni '90 in cui è stato al potere.



Kuczynski infatti è rimasto al potere dopo che il Parlamento nei giorni scorsi ha respinto la richiesta di impeachment avanzata dall'opposizione con l'accusa di aver preso tangenti. Kuczynski, 79 anni come Fujimori, noto come PPK dalle iniziali del suo nome (acronimo anche del partito da lui fondato, Peruanos Por el Kambio), economista, era stato eletto presidente del Perù l'anno scorso, con un'inaspettata vittoria di misura (50,1% contro 49,9%) sulla sua principale sfidante, Keiko Fujimori, figlia dell'ex presidente Alberto Fujimori.



Figlio di un'insegnante di pianoforte francese e di un medico ebreo tedesco di lontane origini polacche, Kuczynski è stato educato a Oxford e nel 1961 si è laureato in Economia all'Università di Princeton. È stato membro del comitato direttivo di imprese quali Toyota Motor, Tenaris, Southern Peru Copper Corporation e Ternium Inc, operando anche nel settore bancario e ricoprendo la carica di direttore del Banco Central de Reserva del Perú. Ministro dell'Energia e delle miniere (1980-82), quindi dell'Economia e delle finanze (2001-2002, 2004-2005) e presidente del Consiglio dei Ministri (2005-2007) sotto la presidenza di A. Toledo, nel 2014 ha fondato il partito di centrodestra di cui è presidente.



Il suo nome è legato a quello del regista francese Jean Luc Godard, di cui è cugino di primo grado, da parte di madre, la francese-Svizzera, Madeleine Godard, insegnante di letteratura e musica. Il nome completo di Kuczynski, infatti, è Pedro Pablo Kuczynski Godard. Suo fratello Miguel era il capo tutor al Pembroke College di Cambridge, mentre uno zio è stato premio Nobel per la Medicina.





26 Dicembre 2017



