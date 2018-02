Il Pentagono rilancia il nucleare: nuove testate «come deterrente per Russia e Cina»

>>>ANSA/ DOTTRINA TRUMP SUL NUCLEARE, ATTENZIONE A RUSSIA E CINA Arsenale 'come deterrentè, nuove testate. Chiude l'era Obama (di Anna Lisa Rapanà) (ANSA) - WASHINGTON, 2 FEB -



Il Pentagono delinea e diffonde la 'dottrina Trump' sul nucleare che, prevedendo un'espansione dell'arsenale, mette definitivamente fine all'era Obama con l'impegno dell'ex presidente a contenere il potenziale Usa e il ruolo stesso delle armi nucleari nella politica di Difesa americana. E punta i riflettori su Russia e Cina come possibili antagonisti.



Il presidente Donald Trump sottolinea come il documento (Nuclear Posture Review), scaturito dalla verifica da lui richiesta un anno fa nei primissimi giorni alla Casa Bianca, «affonda le sue radici in una valutazione realistica nell'ambito della sicurezza globale, nella necessità di avere un deterrente verso l'uso delle armi più distruttive del mondo e dell'impegno da parte del nostro paese alla non proliferazione nucleare».



Si tratta del primo aggiornamento che Washington apporta dal 2010 alla sua politica sulle armi nucleari e, nella nota introduttiva del documento, è il segretario alla Difesa James Mattis a sintetizzare bene lo spirito e gli obiettivi dei cambiamenti apportati: rispondono alla necessità di «guardare in faccia la realtà» e «guardare il mondo per come è, e non per come vorremmo che fosse».



Il presidente Trump del resto ha promesso a più riprese di rimettere mano all'arsenale nucleare, ammodernarlo e rafforzarlo, perchè pur auspicando la denuclearizzazione «quel momento non è ancora arrivato», ha scandito anche nei giorni scorsi durante il suo discorso sullo stato dell'Unione. Il piano presentato oggi prevede quindi la realizzazione di due nuovi ordigni, testate a basso potenziale per mezzi aerei: devastanti ma non catastrofici come le superbombe, e per questo meno efficaci come deterrente.



Bombe per le quali premere il 'bottone rossò potrebbe essere più semplice da decidere. Anche in presenza di un'offensiva contro gli Usa e i suoi interessi o i suoi alleati che non sia di tipo nucleare. Ecco quindi il riferimento a un possibile massiccio cyber-attacco che faccia andare in tilt la rete elettrica, quella delle telecomunicazioni o la rete internet. Il piano si sofferma poi anche su piani a più lungo termine che considerano la reintroduzione di un missile cruise da sottomarino noto come SLCM, il cui utilizzo era stato interrotto dall'amministrazione di H.W. Bush e che l'amministrazione Obama aveva poi proprio rimosso dall'arsenale.



L'approccio che è stato delineato trae significato da realtà e scenari mutati rispetto a quando il Pentagono aveva aggiornato l'ultima volta le sue linee guida, a partire dalla Russia che è riemersa come possibile antagonista sul nucleare. E guardando alla Cina che nel suo arsenale nucleare ha deciso di investire. Intanto, forse per la prima volta dai tempi della Guerra Fredda, le minacce nordcoreane e gli sviluppi sospetti e paventati del loro programma e delle loro capacità, hanno riacceso nella psiche degli americani il timore per un possibile attacco nucleare che arrivi a colpire il suolo Usa.

