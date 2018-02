Parigi, paura a Montmartre, accoltella 5 passanti senza motivo: preso grazie alle videocamere

Un uomo, completamente ubriaco, ha seminato il panico stanotte a Parigi, nella zona di Montmartre, accoltellando diversi passanti. Cinque sono rimasti feriti, in modo non grave, un sesto è sfuggito di poco all'aggressione. La polizia, individuato l'aggressore con le telecamere della videosorveglianza, lo ha fermato. I passanti, ha riferito la polizia, sono stati accoltellati «gratuitamente», cioè senza alcun motivo. L'uomo fuggiva a piedi e alla fine si è nascosto nel cortile di un palazzo ed è stato bloccato dagli agenti. Aveva gli abiti macchiati di sangue ed era completamente ubriaco. In Francia sono in aumento spettacolare le aggressioni cosiddette «gratuite», non a scopo di terrorismo o di rapina. Secondo un'inchiesta pubblicata oggi da Le Figaro, se ne contano 777 al giorno.

Mercoledì 14 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:59



