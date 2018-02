Illusione olimpica/ Gli Usa e la Cina giocano con il destino della due Coree

di Romano Prodi

Lo spettacolo dell’apertura dei giochi olimpici invernali di Pyeongchang ha colpito tutti per la sua bellezza ma anche per il suo inaspettato livello di raffinatezza tecnologica. A ben guardare questo è il naturale frutto di una realtà unica nel nostro pianeta. Considero infatti la Corea del Sud il Paese che più di tutti al mondo è stato capace di tradurre la scienza in prodotti commerciali che si impongono a livello globale. Una nazione con solo cinquanta milioni di abitanti (dieci meno dell’Italia)...