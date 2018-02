New York, accumulavano esplosivo per fabbricare bombe: arrestati due gemelli

Avevano accumulato oltre 32 chili di esplosivo per fabbricare bombe: un ex insegnante di una scuola superiore e suo fratello gemello sono stati arrestati nel Bronx. Lo riportano diversi media statunitensi tra cui il New York Times. L'insegnante avrebbe pagato gli studenti delle scuole superiori 50 dollari l'ora per estrarre polvere da sparo da fuochi d'artificio. Con gli arresti gli agenti «probabilmente hanno salvato molte vite», ha detto il sindaco di New York Bill de Blasio.

Venerd├Č 16 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:22



