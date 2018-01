Mosca, solo sei minuti di sole in tutto dicembre

Record a Mosca: solo sei minuti di sole in un mese. Lo scorso dicembre è stato un mese “ oscuro ” per la capitale russa. Se, infatti, gli ultimi 31 giorni dell'anno sono tradizionalmente i più bui, a causa della latitudine in cui si trova Mosca e le generali condizioni meteorologiche, nel 2017 il sole ha fatto capolino per soli sei minuti, rispetto alle 18 ore registrate in media. «Lo scorso dicembre è stato il mese più buio nella storia delle osservazioni meteorologiche», ha riferito Meteonovosti.



«È stata una situazione straordinaria quest'anno», ha detto a RBK Roman Vilfand, capo del centro meteorologico russo, con temperature anomale, 5,8 gradi più alte della media, e cicloni che hanno causato nubi e il conseguente blocco del sole. L'ultimo record è stato registrato nel dicembre del 2000, quando Mosca ha visto solo tre ore di luce solare diretta nel corso del mese.

Martedì 16 Gennaio 2018



