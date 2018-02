Mosca, aereo di linea russo precipita con 71 persone a bordo: «Nessun sopravissuto»

«Ci sono molti corpi e resti di corpi» sul luogo dove è precipitato l'aereo, ha dichiarato una fonte dei soccorsi all'Interfax, dopo che i soccorritori sono riusciti a raggiungere la zona completamente coperta di neve. Il relitto dell'aereo «è disseminato su un chilometro», ha aggiunto un responsabile del ministero dell'Emergenze.

This maybe the 1st image from Moscow jet crash site pic.twitter.com/4x8AHkSmZz — Fuat K─▒rcaali (@FuatKircaali) 11 febbraio 2018

Un cittadino svizzero è tra le vittime. Così un portavoce del governo della regione di Orenburg alla Tass. «Secondo i dati in nostro possesso, un cittadino svizzero era a bordo dell'aereo», ha detto il portavoce astenendosi dal rivelare ulteriori dettagli. Secondo il quartier generale delle operazione di ricerca, c'erano tre stranieri tra i passeggeri dell'aereo. Le altre vittime erano quasi tutte residenti nella regione russa di Orenburg.



Anche un bambino e due adolescenti sono morti nello schianto. Così il sindaco di Orsk Andrei Odintsov alla Tass. «Stando ai dati preliminari, tra le vittime dell'incidente figurano una persona di San Pietroburgo e due di Mosca, il resto erano abitanti della regione di Orenburg: ma purtroppo tra i passeggeri c'erano un bambino e due adolescenti», ha detto.

Sulle cause dell'incidente si vagliano al momento «diverse ipotesi», tra cui quelle delle «cattive condizioni meteo, dell'errore umano o del guasto tecnico». Lo riferiscono i servizi di emergenza citati dai media russi. Testimoni nel villaggio russo di Argunovo, dove è precipitato l'aereo decollato da Mosca, hanno riferito di aver visto il velivolo in fiamme cadere dal cielo. Lo riferiscono i media internazionali.



Il presidente russo Vladimir Putin ha incaricato il governo di creare una commissione speciale per indagare sull'incidente aereo nella regione di Mosca. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov secondo quanto riferisce la Tass. Il presidente russo ha espresso le sue condoglianze per le vittime.



Circolano voci discordanti, veicolate dai media russi, circa la dinamica. Secondo una fonte citata dall'agenzia Interfax il velivolo si sarebbe scontrato con un elicottero del servizio postale. L'ufficio stampa delle poste russe, citato dalla Tass, ha tuttavia in seguito smentito che uno dei propri mezzi aerei sia rimasto coinvolto nel disastro.



Il ministero delle Emergenze russo ha annunciato di aver inviato sul posto dell'incidente aereo squadre di soccorso composto da 150 persone e 20 veicoli. In un tweet del ministero si vedono due mezzi di soccorso nella neve. Secondo i media russi, la zona non è raggiungibile in auto e i soccorritori devono andare a piedi. Le autorità russe hanno confermato che frammenti dell'aereo sono stati trovati a circa 40 km dall'aeroporto, riferisce la Tass.



Una scatola nera è stata ritrovata dai soccorritori nel luogo in cui è precipitato l'AN-148. Lo fa sapere il ministero delle emergenze citato dalla Tass. Gli investigatori che indagano sull'incidente aereo stanno interrogando i dipendenti dell'aeroporto che hanno preparato l'aereo al volo. Così la portavoce del Comitato Investigativo russo Svetlana Petrenko. «Gli investigatori stanno interrogando i dipendenti dell'aeroporto di Mosca Domodedovo che erano impegnati a preparare l'aereo per il volo: un'ispezione analoga è stata condotta presso il servizio di controllo del traffico aereo dell'aeroporto».

Un aereo di linea russo con 71 persone a bordo è precipitato poco dopo essere decollato dall’aeroporto Domodedovo di Mosca. Lo riferiscono i media internazionali. Non c’è «alcuna chance» che vi possano essere sopravvissuti. Lo riferiscono fonti dei soccorsi citati da Interfax.A bordo vi erano 65 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio. L’aereo era un Antonov della compagnia Saratov Airlines diretto a Orsk negli Urali. Il velivolo era scomparso dai radar subito prima di precipitare vicino al villaggio di Argunovo nella regione di Mosca.Secondo una testimonianza citata sempre dall’agenzia Interfax, l’aereo in volo sarebbe stato avvolto dalle fiamme cinque minuti dopo decollo. Sarebbero già stati localizzati i corpi di alcune delle vittime. I veicoli dei soccorritori faticano a raggiungere il luogo dell’incidente e molti addetti si stanno avvicinando a piedi.