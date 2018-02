Aereo caduto a Mosca, Bbc: compagnia era stata bandita dai voli internazionali dopo ispezioni

L'aereo precipitato alle porte di Mosca volava dal 2010. Lo rende noto l'agenzia Tass, facendo riferimento alle informazioni diffuse dalla Voronezh Aircraft Production Company. L'Antonov An-148 «è stato prodotto dalla Vaso nel 2010 ed è entrato in servizio nel corso dell'anno con la Rossiya airlines», ha fatto sapere l'azienda, che è intenzionata a varare un'inchiesta interna dopo l'incidente. La Tass cita poi i dati riportati dal portale specializzato russianplanes.net, secondo cui l'aereo avrebbe effettuato il primo volo regolare nel 2010 e stabilito un primato per gli An-148 volando per 400 ore e 45 minuti nell'agosto 2011.



La Bbc, invece, ricorda che la Saratov Airlines -compagnia di base a Saratov, 840 km a sud-est di Mosca- nel 2015 è stata sanzionata e bandita dai voli internazionali dopo l'esito di alcune ispezioni, che hanno appurato la presenza di personale non autorizzate in cabina. La compagnia ha presentato appello e ha modificato la propria policy, tornando ad operare charter internazionali nel 2016. L'attività della linea rimane legata soprattutto a voli locali, con collegamenti tra città russe, ma arriva a coprire anche Armenia e Georgia.

Domenica 11 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:15



© RIPRODUZIONE RISERVATA