Morta la pornostar Olivia Lua, è la quinta in 3 mesi. Pochi giorni fa scrisse: "Niente mi spaventa più"

I feel it everywhere, nothing scares me anymore 🌙 pic.twitter.com/oi4QMoBVgj — Olivia Lua † (@OliviaxLua) January 17, 2018

Cinquemorte in meno di tre mesi. L'ultima, nella triste lista che vede le dive del porno morire suicide o in circostanze ancora da chiarire, è, trovata senza vita in una clinica di riabilitazione californiana.LEGGI ANCHE ---> Pornostar 23enne non gira scene hard con attore gay e finisce nel mirino dei bulli: l'ultimo tweet prima di impiccarsi A confermare in un comunicato rilasciato giovedì scorso il decesso della, l'agenzia per la qualelavorava, la: "Recentemente sono stati fatti molti commenti sul numero di star di film per adulti che sono morte nell'ultimo anno, ed è con grande tristezza - si legge nella nota - che dobbiamo dirvi che la lista si è allungata. Abbiamo saputo oggi che Olivia Lua è morta questa mattina - possa riposare in pace". A riportare le parole dell'agenzia è il New York Daily News Giovanissima, conosciuta anche come, l'attrice aveva firmato il contratto con l'agenzia nell'aprile 2017 nonostante fosse rimasta inattiva fino all'inizio di ottobre a causa di "alcune sfide personali che l'hanno portata in riabilitazione". Il ritorno al lavoro, poi una ricaduta che la costringe a tornare in clinica.La notte prima di morire, la pornostar avevaunache la ritraeva vestita di nero, accompagnata dalla frase "lo sento ovunque, niente mi fa più paura". La mattina dopo, il ritrovamento del corpo senza vita.