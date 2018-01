Migranti, un'altra strage: annegano in 50 al largo della Libia

Ancora una strage di migranti al largo delle coste libiche dove un gommone è affondato ed almeno 50 persone - è quanto hanno raccontato i sopravvissuti - sono annegate. Per la Guardia Costiera di Tripoli però le vittime potrebbero essere anche il doppio. Lo riporta il sito della Reuters. È stata proprio la Guardia costiera libica, questa mattina, a soccorrere tre gommoni in difficoltà riuscendo a portare in salvo 300 persone. Uno dei gommoni era però era quasi sott'acqua e solo 16 persone che erano a bordo si sono salvate.

Mercoled├Č 10 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 01:21



