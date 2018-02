Trump, Melania torna in pubblico al fianco di Donald

Melania Trump è torna pubblicamente fianco a fianco del marito Donald. E' la prima volta dopo le indiscrezioni che la dipingevano infuriata per le rivelazioni di un vecchio affaire tra il marito e una pornostar, tanto da annullare il suo viaggio a Davos e da recarsi da sola a Capitol Hill per il primo discorso del tycoon sullo stato dell'Unione, per poi entrare al Congresso a braccetto con un militare.

La first lady, vestita di giallo, ha accompagnato il presidente in un viaggio politico-propagandistico in Ohio, dove Trump ha illustrato i benefici della riforma fiscale e Melania ha parlato della risposta dell'amministrazione Usa alla crisi degli oppiacei, visitando anche un ospedale locale per i bambini.