Meghan Markle scompare dai social, cancellati gli account Instagram e Facebook

Addio ai social: Meghan Markle, promessa sposa del principe Harry, ha chiuso tutti i suoi account, Twitter, Instagram e Facebook. La conferma arriva da Kensington Palace: «La signorina Markle è grata a tutti coloro che la hanno seguita sui vari social media - hanno spiegato dal palazzo - e li ha chiusi visto che non li usava da tempo». Si tratta in realtà di un passo dovuto, visto che nessun membro della famiglia reale ha account personali sui social. Dopo il matrimonio, quando Meghan sarà ufficialmente parte della famiglia reale, sarà Kensington Palace a divulgare le notizie che la riguardano (cosa che i portavoce dei Cambridge stanno già facendo per gli impegni ufficiali con il principe Harry).