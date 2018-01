Strappo al protocollo: un discorso di Meghan Markle alle nozze con Harry. Al posto di papà

Meghan Markle con deroga speciale. La futura sposa del principe Harry potrebbe chiedere una modifica al rigido protocollo reale della festa di nozze, in calendario il 19 maggio prossimo nel castello di Windsor, e tenere un breve discorso in prima persona durante il ricevimento. Lo ipotizza il Sunady Times. In teoria, al momento del banchetto, dovrebbe esserci solo il tradizionale

best man speech

, il discorso del testimone dello sposo, e quello del padre della sposa, chiamati a tracciare un rapido elogio della coppia fra il serio e il faceto.

Ma Thomas Markle, 73 anni, padre dell'attrice americana ed ex direttore delle luci a Hollywood, è noto per la sua riservatezza, scrive il domenicale del Times. Di qui l'ipotesi che - dopo aver accompagnato la figlia all'altare - preferisca evitare i riflettori di un intervento pubblico di fronte a una platea tanto impegnativa. In questo caso, stando sempre alle fonti del Times, Meghan sarebbe pronta a subentrare e a pronunciare lei un cenno di ringraziamento a invitati e familiari. Resta da vedere se e che cosa potrà permettere l'etichetta.