Londra, allarme antrace per Harry e Meghan: inviata alla coppia una busta con polvere bianca

Paura per Harry e Meghan. Una lettera con all'interno della polvere bianca, indirizzata congiuntamente al principe e alla futura conserte è stata intercettata prima che potesse raggiungere la coppia. Lo rivela oggi l'edizione online dell'Evening Standard, citando fonti di Scotland Yard, che ha intanto aperto un'indagine sulla vicenda. La polvere, già consegnata a un laboratorio per le verifiche del caso ed esaminata immediatamente, si è comunque rivelata

innocua, come nella gran parte dei casi analoghi precedenti registrati in giro per il mondo. Lo precisa lo stesso giornale, sottolineando come sia così rientrato il timore iniziale attribuito agli organi di sicurezza britannici incaricati di proteggere la famiglia reale che potesse trattarsi di una sostanza in grado di diffondere l'antrace.

La missiva è stata spedita al St James Palace lunedì 12 febbraio. Sono stati convocati ufficiali del comando antiterrorismo della polizia metropolitana. Era il giorno prima che il principe Harry e Meghan si recassero a Edimburgo per la loro più recente apparizione pubblica. Un portavoce del Met ha confermato che l'indagine della polizia

dopo che un pacchetto contenente una sostanza è stato consegnato a St James's Palace lunedì, 12 febbraio

.

La sostanza è stata testata e confermata come non sospetta

, ha detto.

Gli agenti - riporta ancora il giornale - stanno anche indagando su una accusa di comunicazioni maligne che si riferiscono allo stesso pacchetto

.



I detective stanno ora indagando su chi ha inviato la lettera e se il caso può essere collegato alla polvere bianca inviata al Palazzo di Westminster nella stessa settimana.

», riporta il Telegraph