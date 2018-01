La politica estera/ Manifesto degli interessi italiani nel mondo

di Romano Prodi

È opportuno, in questo periodo di grandi cambiamenti, dedicare una particolare attenzione ai problemi ed alle prospettive della nostra politica estera. Occorre prima di tutto riflettere sul peso dell’Italia nello scacchiere mondiale. Non siamo certo una grande potenza e nemmeno possiamo ambire ad una leadership in ambito europeo ma siamo ancora, per popolazione, per sviluppo economico, per livello tecnologico e produttivo, un paese di media grandezza, con una funzione determinante in ambito regionale e con una non...