Parigi, la Senna raggiunge il picco di piena: evacuate 1.500 persone, chiusa un'ala del Louvre

La Senna ad oltre quattro metri sopra il suo livello normale preoccupa Parigi. Questa mattina il fiume ha raggiunto il suo picco salendo a 5,84 metri, causando non pochi problemi ai cittadini: dovrebbe rimanere così per tutto il giorno prima di iniziare a recedere a partire da martedì. Circa 1.500 persone sono state evacuate dalle loro case, secondo la polizia, mentre un numero simile di case rimane senza elettricità. Solo i servizi di emergenza sono autorizzati a navigare, fermo il servizio di Bateaux Mouches con gran rammarico dei turisti.

Almeno per ora e stando alle previsioni, la Senna non ha raggiunto il massimo di 6,1 metri del 2016 - secondo l'istituto di misurazione Vigicrues -, quando opere d'arte inestimabili hanno dovuto essere evacuate dal Louvre. Ma il museo più famoso e visitato al mondo restava ancora in allerta domenica, insieme alle gallerie del Musée d'Orsay e dell'Orangerie. Ancora chiusa almeno per tutta la giornata di oggi l'ala del Louvre più bassa, che ospita le arti islamiche. Le acque fangose hanno invece raggiunto all'altezza delle cosce la statua di un soldato dell'esercito della guerra di Crimea, Zouave, che vigila il fiume all'altezza di Pont d'Alma, nel centro della Capitale francese, dal 1910.



Lo straripamento catastrofico della Senna, nei tempi moderni, si verificò nel 2010, a 8,62 metri.