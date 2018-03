Maltempo, il bilancio drammatico del gelo: in Europa già 55 morti

Il gelo ha provocato la morte di 55 persone da domenica scorsa in Europa. Lo riferisce la Bbc. La situazione più grave in Polonia, dove i morti assiderati - in gran parte senza tetto - sono stati almeno 21. Altri sette morti in Slovacchia e sei nella Repubblica Ceca, continua l'emittente britannica. Tre le vittime in Spagna, 5 in Lituania, 4 in Francia, due in Serbia, Italia, Slovenia e Romania. Un morto in Gran Bretagna.

Molti i disagi nel Regno Unito. Unità delle forze armate sono intervenute oggi per aiutare la polizia a soccorrere numerosi automobilisti bloccati dalla neve dalla notte, in particolare sull'autostrada M62, nell'area di Manchester. E il loro impiego si è reso necessario pure per portare medici e infermieri in ospedale in alcune zone. Il traffico stradale resta oggi difficile un pò ovunque, dall'Inghilterra al Galles, dall'Irlanda alla Scozia dove la neve ha raggiunto anche il mezzo metro. E per il dopo-bufera il Times lancia già l'allarme alluvioni.



In Svizzera, l'aeroporto di Ginevra è di nuovo chiuso stamani dalle 10.00 a causa delle abbondanti nevicate. Lo scalo svizzero era già stato chiuso ieri mattina a causa della neve ed erano stati annullati oltre 200 voli. «Eravamo pronti per queste nuove nevicate, ma sono veramente troppo abbondanti», ha detto un portavoce dell'aeroporto citato dall'agenzia di stampa svizzera Ats. Oltre 150 collaboratori sono al lavoro per sgomberare le piste. Le precipitazioni dovrebbero continuare fino al primo pomeriggio e sono previsti cancellazioni e ritardi importanti.