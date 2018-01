La tempesta di vento spazza l'Europa: treni fermi in tutta la Germania. 5 morti

Una tempesta di vento mette in ginocchio l'Europa e semina morte. È di cinque vittime il bilancio della violenta tempesta tra Belgio, Olanda, Gran Bretagna e Germania. L'uragano Friederike ha fatto la sua prima vittima in Germania, in Nord Reno Vestfalia. E' un uomo di 59 anni, travolto dalla caduta di un albero ad Emmerich. A causa dell'uragano è stato interrotto il traffico ferroviario a lunga percorrenza in tutto il territorio tedesco, ha dichiarato una portavoce della Deutsche Bahn, la società ferroviaria tedesca, alla Dpa. In diverse regioni le lezioni sono state interrotte e le scuole sono state chiuse. È accaduto in Turingia, in alcune città del Nord Reno Vestfalia e nell'Oberfranken. Il servizio meterologico tedesco (DWD) ha registrato in Assia e Turingia raffiche di uragano di 120 km/h e sul massiccio dello Harz anche di 203 km/h. «Rimanere a casa se possibile» è il consiglio dei metereologi che si avvicendano sui media. In 7 Laender della Germania è stato dichiarato un livello di allarme di 3 su 4, riferisce Bild.

In Olanda sale a tre il bilancio dei morti per il maltempo, si legge nell'edizione online del quotidiano De Telegraaf. Le vittime sono tutti uomini di oltre 60 anni colpiti da rami o da alberi sradicati dal vento, mentre un altro uomo di 34 anni è rimasto gravemente ferito nel crollo di una costruzione. La tempesta, con venti fino a 140 kmh, ha provocato danni anche al quartier generale di Europol all'Aja. Molte cancellazioni e ritardi si registrano anche sulla rete ferroviaria, a causa dei detriti finiti sulle rotaie, mentre si registrano situazioni di difficoltà anche sulle autostrade. E già si temono danni per milioni di euro.