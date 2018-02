Madagascar, italiano in vacanza muore colpito da un fulmine

Rosario Costa, 55 anni, imprenditore turistico, è morto in Madagascar durante un viaggio con la moglie colpito da un fulmine. La coppia sognava da anni questo viaggio. La tragedia è avvenuta nel distretto di Miandrivazo all'inizio di febbraio la notizia è stata resa nota dal sito AfricaExpress. In compagnia del loro autista, i coniugi stavano andando a Morondava; ma dopo aver imboccato la strada statale Rn34, hanno deciso di fermarsi a Ankotrofotsy per una pausa pranzo. Mentre la moglie stava preparando i panini, il marito si è allontanato per scattare qualche fotografia. Poco dopo un fulmine lo ha colpito. La moglie si è precipitata insieme all'autista per soccorrere il marito ma è stato trovato per terra senza vita.

Martedì 20 Febbraio 2018



