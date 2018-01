Louvre, «Prestare la Gioconda di Leonardo non è più un tabù». Il ministro francese cambia le regole

di Laura Larcan

restare la Gioconda non è più un tabù. O almeno, presto potrebbe non esserlo più, perché questa possibilità potrebbe essere valutata e anche pianificata.



La svolta (o, meglio, rivoluzione se si pensa al business culturale e economico che muove prestiti illustri nel sistema delle mostre internazionali) è riportata dal quotidiano francese "Le Figaro", dando conto di un incontro del ministro Nyssen, a cui era presente anche il presidente del Louvre, Jean-Luc Martinez. Parlando dei programmi per il 2018 del suo ministero, Nyssen ha ricordato come la Francia realizzerà progetti fino ad ora inimmaginabili, come il prestito del gigantesco Arazzo di Bayeux all'Inghilterra. Per questo il ministro ha immaginato, come ha scritto l'autorevole quotidiano francese, «persino di andare oltre». «Non spostiamo certo il Louvre, perchè ci si dovrebbe vietare di spostare la Gioconda?», si è chiesta Nyssen suscitando sorpresa e anche non poca ilarità nella platea. Insomma, il ministro della Cultura francese vuole affrontare questioni spinose «senza tabù» e «senza riserve», ma valutando ogni ipotesi nello specifico, compreso un eventuale spostamento della Monna Lisa.



Pensare che l'Italia aveva sollecitato i