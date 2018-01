Londra, paura nella sede del Chelsea: distrutta l'auto di Antonio Conte

Paura nella sede del Chelsea a Cobham, cittadina del Surrey una decina di chilometri a sud ovest di Londra: una pesante lastra di vetro è stata sollevata dal vento e scagliata contro l'auto di Antonio Conte che in quel momento stava dirigendo una seduta di allenamento. La parte anteriore della Nissan Juke, usata a volte anche dalla moglie del tecnico italiano, è stata completamente distrutta. A essere sfiorato dalla lastra, come riporta il Sun, è stato il direttore della comunicazione del club londinese, Steve Atkins, che stava raggiungendo la propria auto, parcheggiata a fianco di quella di Conte. Come è stato ricostruito grazie alle immagini delle telecamente di sicurezza, una raffica di vento particolarmente forte ha scalzato e sollevato la lastra di vetro di un tavolo sul terrazzo del primo piano del moderno edificio del Chelsea che ospita anche l'ufficio di Conte. Poi la lastra è precipitata sul parcheggio centrando la Nissan del tecnico.

Venerd├Č 12 Gennaio 2018



