Londra, cinque giovani accoltellati tra San Silvestro e le prime ore del 2018: 4 sono morti

Fine anno di sangue a Londra. Quattro giovani di età compresa tra i 17 ed i 20 anni sono stati accoltellati in diversi incidenti avvenuti tra il giorno di San Silvestro e le prime ore di oggi. Secondo quanto riferito dalla polizia britannica, gli accoltellamenti, tra cui non ci sarebbe alcun legame, sono avvenuti «a nord, a est, e a sud di Londra».



Un quinto giovane, di una ventina d'anni, è stato ferito in modo grave ed è ricoverato in ospedale, Cinque persone sono state fermate in relazione agli incidenti.

Luned├Č 1 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:46



