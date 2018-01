Londra, fuga di gas: 1.450 evacuati. Off limits la zona di Charing Cross

Circa 1.450 persone sono state evacuate durante la notte da un night club e un hotel nella West End di Londra - il cuore turistico della capitale - a causa di una fuga di gas: lo riporta la Bbc online, che cita i vigili del fuoco.



La fuga di gas è stata provocata dalla rottura di una conduttura, hanno reso noto i vigili del fuoco. I servizi di emergenza sono stati allertati poco dopo le 2:00 ora locale (le 3:00 in Italia), scrive la Bbc . Al momento non sono segnalati timori per la salute pubblica, al di là dell'odore e della presenza di gas nell'aria nella zona attualmente cordonata dalla polizia, che si estende fino quasi a Trafalgar Square.



Tutta la zona di Charing Cross, dove si trova anche l'omonima stazione ferroviaria, è stata chiusa al traffico con conseguenti disagi su diverse aeree della città. Le stazioni di Charing Cross e Waterloo East restano chiuse, i servizi della metropolitana sono dirottati su altre linee. Inoltre, deviazioni e intasamenti si registrano per la circolazione dei bus e delle automobili. La zona è stata transennata come misura di «precauzione», consigliando al pubblico e agli automobilisti «di evitare l'area in questo momento».



La stazione di Charing Cross è una delle 17 stazioni del Paese gestite direttamente dal Network Rail ed è quella con il maggior traffico nella capitale.

