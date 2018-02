Londra, cade dal cielo un blocco di ghiaccio di dieci chili: sfiorati i passanti

di Marta Ferraro

A Kew, vicino Londra, una telecamera di sicurezza ha catturato il momento in cui un blocco di ghiaccio è caduto dal cielo e si è schiantato a pochi metri dai passanti.







Serhiy Myeshkov, un impiegato del comune, ha raccontato di sentirsi fortunato per essere ancora vivo dopo lo spaventoso e improbabile incidente.

Sono in tanti a supporre che il blocco di ghiaccio, un fenomeno chiamato "blue ice", sia caduto da un aereo. Anche se la versione non è stata confermata, il fatto che Kew si trovi sotto a una delle rotte aeree dell'aeroporto di Heathrow potrebbe confermare la supposizione.



Myeshkov ha raccontato al Richmond and Twickenham Times che stava spazzando l'altro lato della strada quando a un tratto ha sentito un forte boato. «Un pezzo di ghiaccio, forse di 10 kg, è caduto dal cielo o da un aereo. Tutto è successo molto rapidamente», ha aggiunto l'uomo. «Non ho avuto paura, ma avrebbe potuto uccidermi. Mi sento fortunato».





Sabato 10 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:34



© RIPRODUZIONE RISERVATA