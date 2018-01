Liverpool, rogo in un parcheggio: 1.400 auto bruciate

Un enorme incendio scoppiato la sera del 31 dicembre in un parcheggio multipiano di Liverpool, sulla costa ovest dell'Inghilterra, ha distrutto nella notte fino a 1.400 auto: i vicini edifici residenziali sono stati evacuati a causa del fumo e decine di persone hanno trascorso il Capodanno in alloggi di emergenza. Non ci sono feriti o vittime. Il disastro, secondo la polizia di Merseyside, è stato provocato da un «incendio accidentale» scoppiato in un'auto, riporta la Bbc: le fiamme hanno poi avvolto rapidamente le altre vetture. Il parcheggio si trova vicino alla Liverpool Echo Arena, dove era in corso dal 28 dicembre una fiera internazionale di cavalli che è stata annullata.







Luned├Č 1 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:34



