Missione africana, altre truppe italiane in Libia e Tunisia

di Ebe Pierini

L'Italia guarda all'Africa e soprattutto al Mediterraneo. È questa la strategia del nostro Paese in ambito militare e lo scorso 28 dicembre il Consiglio dei ministri, oltre a deliberare la prosecuzione delle missioni italiane all'estero già in corso, ha approvato il programma internazionale per il 2018. Dalla relazione emerge che i nuovi impegni militari si concentrano su un'area geografica, quella africana, ritenuta di «prioritario interesse strategico in relazione alle esigenze di sicurezza e difesa...