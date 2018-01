Libia, violenti scontri all'aeroporto di Tripoli: 11 morti e 37 feriti

Violenti scontri tra due milizie sono in corso all'aeroporto di Tripoli, Mitiga. Lo riferiscono media libici ed internazionali. Lo scalo è attualmente bloccato. Gli scontri sarebbero iniziati all'alba, anche con colpi di artiglieria, quando un gruppo di uomini armati ha tentato di assaltare la prigione che si trova all'interno dell'aeroporto. Lo scalo è sotto il controllo di una milizia chiamata Forze speciali di dissuasione, fedele al governo di Fayez al-Sarraj.



Al momento è di11 morti e 37 feriti il bilancio degli scontri scoppiati stamani presso l'aeroporto di Mitiga, a Tripoli, tra le forze di Bashir al-Bugra, che sostiene Khalifa al-Ghawil, premier del Governo di Salvezza Nazionale libico, che non riconosce il governo di Fayez al-Serraj, e le Forze speciali di deterrenza fedeli a quest'ultimo. È quanto si apprende sul portale di notizie libico "Al-Wasat'" che cita fonti ospedaliere nella capitale libica. Stando alle Forze speciali di deterrenza, «le forze di Bashir al-Bugra hanno attaccato l'aeroporto di Mitiga». Tra gli assalitori «vi sono criminali ricercati dalle Forze di deterrenza dopo che erano fuggiti e si erano uniti a questa milizia», si precisa in un comunicato delle forze fedeli a Serraj rilanciato da 'Al-Wasat'. Intanto, i media locali hanno riferito che il traffico aereo locale e internazionale all'aeroporto di Mitiga risulta bloccato da questa mattina a causa del «violento attacco con vari tipi di armi» subito dallo scalo e hanno precisato che «tutti i passeggeri sono stati fatti uscire incolumi dall'aeroporto».

