Libano, ora la "guerra" con Israle si combatte per i pozzi petroliferi

di Franca Giansoldati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

dal nostro inviato BEIRUT A complicare le cose ci si è messo pure il petrolio. In un Libano perennemente sospeso tra occidente e oriente, con i suoi equilibri demografici (e politici) precari, e una Costituzione troppo vecchia alla quale nessuno vuole mettere mano, per non fare scoppiare di nuovo la discordia, c'è almeno un fronte che riunifica. La popolazione libanese si scopre infatti un po' più compatta di quanto non sia mai stata prima nel difendere i suoi interessi petroliferi dalle mire di Israele, che...