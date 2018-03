Leicester, tre arresti per l'esplosione al minimarket: tra le vittime una mamma e i due figli

Tre persone sono state arrestate con l'accusa di omicidio colposo plurimo nelle indagini sull'esplosione avvenuta domenica in un minimarket di prodotti polacchi a Leicester, in Inghilterra centrale, che ha causato il crollo di un'palazzina di due piani e la morte di 5 persone. Lo riferisce SkyNews citando fonti della polizia britannica. La natura delle accuse sembra confermare il sospetto di negligenze dietro l'episodio e non di un attentato. La Leicestershire Police aveva escluso fin dalla sera stessa dei fatti l'ipotesi di una pista terroristica. Un concetto ribadito anche stasera da un portavoce, che ha tuttavia voluto mantenere riserbo sia sull'identità dei fermati, sia sugli sviluppi d'indagine relativi all'esatta causa dell'accaduto. Un riserbo legato al fatto che l'inchiesta e ancora in corso, ha precisato, nonché al rispetto per le persone coinvolte.

Tra i morti accertati, una madre e due figli. Le vittime identificate sono Mary Rajoobeer, 46 anni, e i suoi due ragazzi, Shane e Sean, di 18 e 17. Mentre le altre due si ritiene sembra siano Leah Beth Reek, fidanzata 18enne di Shane, e Viktorija Ljevleva, 22 anni, dipendente del minimarket, al momento indicate come «disperse», ma solo in attesa di una identificazione certa dei resti.