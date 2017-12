La mappa dei foreign fighters, 11 sono in Italia

di Valentina Errante

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sono in tutto undici. Foreign fighters rientrati in Italia dai territori di guerra e attualmente monitorati dall'intelligence. Combattenti della jihad, come la trentaseienne naturalizzata italiana arrestata a Malpensa sulla base di un mandato di cattura europeo alla vigilia di Natale, che si trovano attualmente sul nostro territorio, per alcuni l'espulsione non è possibile, proprio perché si tratta di cittadini italiani. Una rete che le forze di polizia controllano e considerano preziosa per ottenere informazioni sui...