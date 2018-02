Parole irresponsabili/ Atto di ostilità che alimenta gli euroscettici

di Oscar Giannino

Il presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, ha abituato gli osservatori a prendere atto che spesso parla fuori dal seminato, si è conquistato la nomea di un vero e proprio gaffeur. Ieri, parlando a mercati aperti della necessità per l’Europa di prepararsi agli scenari peggiori in vista del voto italiano del 4 marzo, è andato ben oltre. Le sue parole hanno determinato la maggior perdita in Europa del mercato borsistico italiano (in ogni caso un modesto -0,8%) e un picco a 140 punti base (poi...