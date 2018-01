Italia-Francia, disegno condiviso per il futuro dell’Europa

di Biagio de Giovanni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Le elezioni italiane capitano nella fase più problematica che il processo di integrazione europea abbia conosciuto dalla sua nascita. Le affermazioni assolute, in punto di politica, sono sempre discutibili, ma l’impressione che sia proprio così è data da due eventi che vanno visti nella loro connessione: l’ uscita dell’Inghilterra dall’Unione in una trattativa avvolta da difficoltà estreme, e, in coincidenza non prevista, la paralisi politica della Germania, oggi resa esplicita dalla...