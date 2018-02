Israele, Netanyahu attacca l'Iran e mostra un frammento di drone: «Questo è vostro»

Il premier Benyamin Netanyahu ha mostrato oggi, durante la Conferenza sulla sicurezza a Monaco, il frammento di un drone iraniano abbattuto giorni fa dall' aviazione israeliana dopo che era penetrato nel territorio di Israele. Ironizzando sulle smentite ufficiali giunte in merito da Teheran, Netanyahu ha lanciato verso il ministro degli esteri iraniano Javad Zarif una domanda ironica: «Signor Zarif, lo riconosce ? È vostro».

L'Iran rappresenta oggi «la maggiore minaccia per il nostro mondo», ha detto il premier israeliano. Il regime iraniano, ha aggiunto, «minaccia di distruggere Israele». «L'Iran non è una minaccia solo per noi, ma anche per voi» ha detto ai partecipanti della conferenza. Netanyahu ha poi espresso preoccupazione per le ripercussioni dell'accordo sul nucleare con Teheran, che ora conduce «una politica ancora più aggressiva» nella Regione.



Zarif ha definito oggi 'fumettista da circo' Netanyahu. Zarif ha detto che alcuni alla conferenza «ricorrono ai cartoni animati per giustificare errori strategici o forse per evitare la crisi interna», alludendo ai problemi legali di Netanyahu a casa. Lo riportano i media internazionali.