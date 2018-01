Caos Iran, i rischi per l'Italia: investimenti, ora le aziende frenano

di Michele Di Branco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROMA «Per capire se la crisi impatterà sulle aziende italiane bisogna vedere come si evolverà la situazione interna, che è molto molto critica». Dal quartier generale di Confindustria, Licia Mattioli, vice presidente per l’Internazionalizzazione, non nasconde la preoccupazione per le ripercussioni che potrebbero coinvolgere le nostre imprese che operano in Iran. Nell’aprile del 2016 l’ex premier Matteo Renzi, accompagnato da 55 aziende e circa 150 top manager (tra questi gli amministratori...