Usa, allarme influenza: venti bambini morti per il virus

Bambini vittime dell'influenza. Il virus è al picco negli Stati Uniti, in una stagione che si sta rivelando come una delle più pesanti degli ultimi anni. Ad annunciarlo i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) Usa. Secondo i primi dati, sarebbero già 20 i bimbi uccisi dai virus influenzali negli Usa. «L'influenza è dappertutto negli Stati Uniti al momento», ha sintetizzato Dan Jernigan, direttore dell'Influenza Division del National Center for Immunication and Respiratory Disease, secondo cui il virus è davvero «molto attivo».



La stagione è iniziata presto e «probabilmente siamo al picco», ha spiegato, con un'impennata di visite e ricoveri correlati all'influenza. Jernigan e il direttore dei Cdc Brenda Fitzgerald attribuiscono l'elevata attività influenzale alla prevalenza di H3N2, il virus più comune quest'anno negli Usa. Un virus A associato a forme più severe di malattia in particolare tra anziani e bambini. Nell'ultima settimana il tasso di ricoveri per influenza è raddoppiato.

Sabato 13 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:44



© RIPRODUZIONE RISERVATA