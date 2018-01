Regno Unito, i pronto soccorso nel caos per l'influenza. Theresa May in ospedale dai malati: «Mi scuso»

«So che è frustrante e mi scuso». In Gran Bretagna il caos da influenza negli ospedali ha spinto la premier Theresa May a fare mea culpa per il sovraffollamento dei pronto soccorso. Il primo ministro ha visitato oggi il Frimley Park Hospital nel Surrey e ha rassicurato sul fatto che l'Nhs, il servizio sanitario nazionale, sta facendo tutto il possibile per ripristinare i servizi. Di fronte all'emergenza infatti erano state rinviate migliaia di operazioni di routine.



Oggi sono stati diffusi dati allarmanti sui pazienti arrivati nei pronto soccorso in ambulanza nell'ultima settimana del 2017: in oltre 16.900 casi hanno dovuto attendere più di 30 minuti prima di essere presi in carico dal personale ospedaliero, il 40% in più rispetto alla settimana precedente.

Gioved├Č 4 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:17



