Gran Bretagna, forte e insolita scossa di terremoto: magnitudo 4.2 nel Galles

In Gran Bretagna forte e insolita scossa di terremoto, di magnitudo 4.2. E' stata registrata - secondo quanto riferisce l'Istituto geofisico americano (Usgs) - a 3 km a nord di Clydach, nel Galles. Secondo il British Geological Survey la magnitudo è stata di 4.4 con una profondità di 7,4 km. I media britannici riferiscono che la scossa è stata avvertita dalla Cornovaglia a Liverpool e ha scatenato paura e panico.



La polizia di Dyfed Powys ha riferito di aver ricevuto «tantissime chiamate». Nel frattempo, la polizia del Galles del Sud ha esortato la popolazione a evitare di chiamare i servizi di emergenza se non per segnalare danni o lesioni.

Sabato 17 Febbraio 2018



