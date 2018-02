Gb, esplosione a Leicester: distrutto un palazzo di due piani

Esplosione a Leicester, nella regione inglese delle East Midlands, dove uno stabile di due piani è stato distrutto. Nel palazzo avevano sede un minimarket e ai piani superiori alcuni appartamenti. Lo riferiscono i media britannici, citando testimoni e fonti dei servizi di soccorso. L'episodio, non si di natura accidentale o meno, è avvenuto fra Carlisle Street e Hinckley Road, in un'area molto frequentata della città. Ed è stato seguito da un incendio, poi circoscritto. La polizia è presente in forze e ha intimato alla gente di non avvicinarsi. L'esplosione è stata sentita nella case anche a 500 metri di distanza. Non è noto al momento se vi siano vittime.



Secondo la polizia, non vi sarebbero indicazioni che riconducono alla pista terroristica. l servizio ambulanze cittadino dà notizia da parte sua di quattro feriti soccorsi e ricoverati in ospedale in condizioni serie, mentre non si esclude che altre persone possano essere coinvolte.

Domenica 25 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:23



© RIPRODUZIONE RISERVATA