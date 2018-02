Gran Bretagna, autostrade in tilt e scuole chiuse per una nevicata di 40 centimetri

Scuole chiuse e autostrade in tilt nel Regno unito per una nevicata che in Scozia raggiungerà i 40 centimetri. I disagi più pesanti si registrano nel versante dell'Inghilterra che si affaccia sulla Manica: nel Kent l'autostrada M20 è bloccata da camion di traverso, mentre sull'A429 tamponamenti a catena hanno ugualmente causato l'interruzione della viabilità. Problemi anche sulle linee ferroviarie con treni cancellati e altri in forte ritardo. Ridotti i treni fra Londra e Liverpool. Non mancano le proteste dei viaggiatori: molti treni sarebbero stati cancellati anche in zone dove la situazione è giudicata normale. Il termometro è già sceso a meno 5 gradi con le temperature rigide che si ripeteranno nei prossimi giorni . Secondo i meteorologici le condizioni peggioreranno fino a ripetere quelle degli inverni 2013 e 1991, fra i più duri registrati.