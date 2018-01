Messico, giovane madre smembrata e cucinata dall'ex marito

, smembrata e cucinata. Così è morta, 28enne mamma di due bambini a Botanero, in. Della donna si erano misteriosamente perse le tracce lo scorso 13 gennaio fino a quando non è stato fatto il ritrovamento choc.Secondo quanto riporta il Daily Mail , la polizia ha trovato i resti del cadavere della donna, fatto a pezzi e conservato in sacchetti di plastica, nel frigorifero dell'ex marito a Taxco. I poliziotti sospettano che la donna non sia stata solo smembrata ma che alcune parti del cadavere, che non sono state rinvenuti, siano state cucinate e mangiate proprio dal suo killer.César López Arciniega, ex della 28enne, sembra volesse vendicarsi del fatto di essere stato lasciato. Ora sono in corso le indagini che chiariranno meglio la dinamica e le cause del terribile delitto.