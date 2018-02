Elicottero Apache si schianta contro una casa: un morto e un disperso nell'incendio, ferita una bambina

Un elicottero delle forze di autodifesa si è schiantato contro un'abitazione in Giappone, mandandola a fuoco. Il bilancio è di un morto e un disperso. Ferita una bambina. E' accaduto nella prefettura di Saga, a sud ovest dell'arcipelago. Nel corso di un'esercitazione nella città di Kanzaki un elicottero d'attacco AH-64 Apache ha investito la palazzina di due piani, devastandola e generando un incendio al suo interno. Dentro l'abitazione al momento si trovava una ragazzina di 11 anni, che è rimasta ferita a un ginocchio mentre cercava di scappare.

Il ministro della Difesa Istunori Onodera ha espresso preoccupazione per il fatto che l'addestramento si svolgesse in un centro abitato, e ha dato disposizione di sospendere tutti i voli degli elicotteri Apache fino ad una completa ispezione dell'intera flotta. Onodera ha anche confermato che l'equipaggio era composto da due persone, un copilota - che risulta essere l'unica vittima, mentre il capitano è attualmente disperso. Secondo le prime ricostruzioni dei testimoni il velivolo è sceso in picchiata in direzione della palazzina, per cause ancora da determinare.