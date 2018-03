Germania, uccide la moglie e si filma in diretta Facebook: «Ecco cosa succede alle donne che irritano i mariti»

di Federica Macagnone

Una minaccia in diretta Facebook rivolta «a tutte le donne che irritano i loro mariti». Sulle mani e sul viso il sangue della donna della sua vita, uccisa perché si rifiutava di “chiarire” con lui dopo la separazione. Una follia omicida alla quale è seguito un delirante messaggio on line visto da centinaia di utenti sconcertati.È l'apoteosi dell'orrore quella che si è consumata a Mühlacker, nel Baden-Württemberg, in Germania, dove Abu Marwan, 41enne rifugiato siriano, ha ucciso la moglie 37enne con quattro coltellate al collo, prima di fuggire con un ragazzino, che per la stampa tedesca potrebbe essere uno dei suo figli. Secondo quanto riporta il giornale Al-Arabiya, venerdì pomeriggio l'uomo, dopo aver massacrato la moglie in casa, ha avviato una diretta Facebook. Con le mani e il viso sporchi di sangue, si è rivolto al cellulare per inveire contro le donne che «infastidiscono i mariti. Ecco come finirete». Il video continua con l'uomo che invita gli utenti a condividere il messaggio, prima di immettersi su una strada per tentare di fuggire alle forze dell'ordine. «Venerdì pomeriggio, un siriano di 41 anni ha ucciso la moglie e ha tentato di scappare - ha detto il procuratore capo, Bernhard Ebinger - La figlia ha chiamato la polizia alle 16.30 e gli agenti si sono messi sulle tracce dell'uomo, che è stato catturato: al momento è in carcere».Secondo quanto riferisce la stampa tedesca, l'uomo era stato cacciato di casa dalla moglie dopo l'ennesimo tentativo di chiarimento dopo la separazione. La donna, che aveva la custodia dei tre figli, riceveva spesso richieste di denaro da parte dell'ex marito. «Era una famiglia molto a modo - ha commentato al Mühlacker Tagblatt la padrona di casa - I figli erano molto gentili». Nessuno sapeva realmente cosa succedeva veramente oltre la soglia di quell'appartamento.