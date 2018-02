Caso Germania: banche, auto e web, così è nata la guerra fra Merkel e Trump

di Marco Ventura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lo scoop sul secondo Dieselgate, quello sulle sperimentazioni dei gas di scarico di automobili tedesche su scimmie e cavie umane, è targato New York Times. E ancora una volta i guai per l'industria delle automobili tedesca parte da rivelazioni oltreoceano. Indizio di una guerra che passa attraverso i media e sì, lo spionaggio. E si traduce agli occhi della pubblica opinione nel duello tra leader attenti all'interesse nazionale come Donald Trump e Angela Merkel. Nulla di personale. Trump, stuzzicato sui difficili rapporti...